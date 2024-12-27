Президент Словакии рассказал, от чего зависит его возможный визит в Украину

Президент Словакии Петер Пеллегрини рассматривает возможность осуществить визит в Украину в 2025 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на словацкое издание Noviny.

Пеллегрини связал свой возможный визит в Украину с результатами переговоров по транзиту газа в Словакию через территорию Украины, а также ходом событий в войне с Россией.

"Я скажу очень откровенно, что я также подожду, чем закончатся переговоры по транзиту газа для Словацкой Республики и других вопросов в отношениях между Украиной и Словакией, а также как будет развиваться военный конфликт в ближайшие недели и месяцы. Тогда в следующем году мы пересмотрим мой возможный визит в Украину", – рассказал он в интервью словацкому агентству TASR.

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Президент Словакии подчеркнул, что уже дважды встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским после его вступления в должность – но ни разу на территории Украины.

Напомним, что 22 декабря премьер-министр Словакии провел переговоры с Путиным в Москве.

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