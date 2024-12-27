США наложили санкции на теневого олигарха Грузии Иванишвили
Министерство финансов США ввело санкции против почетного президента партии власти Грузии, олигарха Бидзины Иванишвили.
Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Минфина США.
Своим решением США внесли Бидзину Иванишвили в санкционный список, а также ввели ограничения на связанный с олигархом бизнес.
Бидзина Иванишвили сначала ушел из политики в 2021 году, но оппоненты власти заявляли, что он продолжал править страной "из-за кулис" и ему подчинены не только все министры, но и государственные институты.
В 2024 году Иванишвили стал почетным президентом "Грузинской мечты".
В последние недели США усилили давление на Грузию из-за демократического отката, принятия пророссийских законов и жесткого разгона антиправительственных протестов.
Ранее Госдеп США объявил о запрете выдачи виз 20 лицам, причастным к подавлению демократии в Грузии, среди них – чиновники и депутаты.
На прошлой неделе под санкции США попали министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури и заместитель руководителя департамента специальных задач МВД Мирза Кезевадзе.