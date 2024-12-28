В США анонсировали пакет помощи Украине, куда войдут системы ПВО

В ближайшее время американский президент Джо Байден одобрит передачу еще одного пакета помощи Украине, который будет содержать, в частности, системы противовоздушной обороны.

Об этом на брифинге в пятницу, 27 декабря, сказал представитель Белого дома Джон Кирби, сообщает "Европейская правда".

Как акцентировал Кирби – США остаются абсолютно преданными укреплению украинской противовоздушной обороны. В этом контексте он напомнил о массированном ударе по регионам на Рождество.

Следовательно, он отметил, что в течение следующих нескольких дней Украина получит от США еще один пакет помощи по безопасности.

Реклама:

"Который будет включать, конечно, системы противовоздушной обороны для Украины, чтобы помочь ей отразить эти нападения, а также помочь ей в боях в Курске и вокруг него, чтобы отразить эти северокорейские волны, а также продолжить свои оборонительные операции против россиян на востоке", – подытожил представитель Белого дома.

Ранее сообщалось, что США в ближайшие дни объявят финальный пакет Инициативы помощи Украине в области безопасности (USAI), использовав остальные средства, зарезервированные на закупку нового вооружения для Украины.

26 декабря Байден отреагировал на массированную российскую атаку по регионам Украины на Рождество и пообещал усиление воздушной обороны страны.

А министр иностранных дел Андрей Сибига в пятницу, 27 декабря, провел телефонный разговор с государственным секретарем Энтони Блинкеном: они обсудили укрепление ПВО Украины и давление на Россию.