ЗМІ: Адміністрація Байдена днями оголосить про пакет військової допомоги Україні на $1,2 млрд

Адміністрація Байдена найближчими днями оголосить свій фінальний пакет Ініціативи допомоги Україні в галузі безпеки (USAI), використавши решту коштів, зарезервованих на закупівлю нового озброєння для України.

Про це повідомили Reuters два джерела, знайомі з цим питанням, передає "Європейська правда".

За словами третього джерела, пакет включає перехоплювачі для протиповітряної оборони та артилерійські боєприпаси, але точний вміст очікується, коли пакет буде оголошено найближчими днями.

За словами джерел, вартість пакета становитиме близько 1,2 мільярда доларів.

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Згідно з програмою USAI, військова техніка закуповується в оборонній промисловості або у партнерів, а не береться з американських запасів, а це означає, що її доставка на поле бою може зайняти місяці або роки.

Пакет USAI може стати одним з останніх кроків США з надання прямої військової підтримки Україні, оскільки Київ готується до повернення новообраного президента Дональда Трампа, який публічно поставив під сумнів військову допомогу.

З моменту вторгнення Росії до свого сусіда в лютому 2022 року Сполучені Штати виділили 175 мільярдів доларів на допомогу Україні, в тому числі приблизно 61,4 мільярда доларів на безпекову допомогу.

Близько половини цієї безпекової допомоги надійшло через програму USAI, а решта була вилучена з наявних військових запасів на підставі президентських повноважень щодо скорочення озброєнь (PDA).

Залишок президентських повноважень на скорочення становить 5,6 мільярда доларів.

Державний департамент і Пентагон відмовилися коментувати майбутнє оголошення, заявивши, що вони не обговорюють пакети допомоги у сфері безпеки до того, як вони будуть офіційно оприлюднені.

Програма USAI стала благом для американських оборонних підрядників, які змогли отримати замовлення на нові зразки озброєнь і створити нові джерела доходу.

Оскільки адміністрація Байдена готується оприлюднити деталі остаточного пакета USAI, залишаються питання про те, як і чи будуть Сполучені Штати продовжувати допомагати своєму союзнику за відсутності спеціального фінансування USAI.

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп неодноразово ставив під сумнів рівень участі США в конфлікті, припускаючи, що європейські союзники повинні нести більший фінансовий тягар. Деякі з його однопартійців-республіканців, які з наступного місяця контролюватимуть і Палату представників, і Сенат, також охололи до допомоги Києву.

Така позиція – попри сильну підтримку в Конгресі США в минулому постійної або розширеної підтримки України – викликала занепокоєння серед прихильників України у Вашингтоні щодо майбутнього американської допомоги за адміністрації Трампа.

Як повідомлялося, у Пентагоні припускають, що чинна адміністрація американського президента Джо Байдена навряд чи витратить всі залишкові кошти на збройну підтримку України за програмою PDA ($5,6 млрд), які Конгрес виділив на відправку зброї та іншої військової допомоги Україні.

Нагадаємо, газета WSJ писала, адміністрація Байдена до завершення повноважень у січні 2025 року не встигне відправити Україні військову допомогу на всі кошти, затверджені Конгресом, і частина відповідних повноважень перейде до команди Дональда Трампа.

У Пентагоні кажуть, що досягли ліміту озброєння, яке можуть щомісяця відправляти Україні без шкоди для власної боєздатності, а також стикаються з логістичними проблемами в доставці.