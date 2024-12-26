Байден закликав наростити військову допомогу Україні після масованого удару на Різдво

Американський президент Джо Байден відреагував на масовану російську атаку по регіонах України на Різдво та пообіцяв посилення повітряної оборони країни.

Про це із посиланням на його заяву пише "Європейська правда".

Байден у різдвяному зверненні закликав Пентагон нарощувати підтримку України, наголосивши, що "український народ заслуговує на те, щоб жити в мирі та безпеці".

Відтак, він наголосив, що впродовж останніх місяців США надали Україні сотні ракет протиповітряної оборони, "і ще більше вже в дорозі".

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"Я доручив Міністерству оборони продовжити різке збільшення поставок зброї в Україну, і Сполучені Штати продовжуватимуть невтомно працювати над зміцненням позицій України в її захисті від російських сил", – заявив він.

Байден акцентував, що метою російської атаки було відрізати українцям доступ до тепла та електроенергії взимку і поставити під загрозу безпеку енергосистеми.

Як відомо, в ніч проти Різдва, 25 грудня, Росія здійснила чергову ракетну атаку по Україні. Про вибухи повідомлялось у Харкові, Кривому Розі, Дніпрі, а також на Полтавщині та Івано-Франківщині.

На цьому тлі Польща піднімала в повітря авіацію та приводила в бойову готовність наземну протиповітряну оборону.

Повітряні сили Збройних Сил України писали, що одна з крилатих ракет, якими Росія атакувала Україну в ніч проти 25 грудня залетіла з повітряного простору Молдови, пізніше президентка Молдови Мая Санду підтвердила цю інформацію.

Зазначимо, обраний Дональдом Трампом спецпредставник з питань Росії та України генерал Кіт Келлог засудив масовану ракетну атаку Росії проти України на Різдво.