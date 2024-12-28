Глава МЗС Литви закликав ЄС ввести санкції проти Іванішвілі слідом за США

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав європейські інституції та країни-члени Європейського союзу наслідувати приклад США та ввести санкції проти почесного президента партії влади Грузії, олігарха Бідзіна Іванішвілі.

Про це він написав у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Будріс привітав рішення американської адміністрації ввести санкції проти Іванішвілі.

"Нарешті США ввели санкції проти Бідзіни Іванішвілі. Я вітаю це рішення адміністрації. Його вже включено до національних санкційних списків Литви, Латвії, Естонії та України", – написав він.

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Відтак, на думку очільника МЗС Литви, настав час інститутам ЄС і державам-членам зробити такий самий крок.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський відзначив санкції США проти тіньового олігарха Грузії, закликавши європейські держави наслідувати цей приклад.

Як відомо, 5 грудня Зеленський підписав указ щодо санкцій проти частини влади Грузії, оскільки та, за його словами, здає країну очільнику Кремля Владіміру Путіну.