Глава МИД Литвы призвал ЕС ввести санкции против Иванишвили вслед за США
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал европейские институты и страны-члены Европейского союза последовать примеру США и ввести санкции против почетного президента партии власти Грузии, олигарха Бидзина Иванишвили.
Об этом он написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".
Будрис приветствовал решение американской администрации ввести санкции против Иванишвили.
"Наконец США ввели санкции против Бидзины Иванишвили. Я приветствую это решение администрации. Он уже включен в национальные санкционные списки Литвы, Латвии, Эстонии и Украины", – написал он.
Поэтому, по мнению главы МИД Литвы, пришло время институтам ЕС и государствам-членам сделать такой же шаг.
Отметим, президент Владимир Зеленский отметил санкции США против теневого олигарха Грузии, призвав европейские государства последовать этому примеру.
Как известно, 5 декабря Зеленский подписал указ о санкциях против части власти Грузии, поскольку та, по его словам, сдает страну главе Кремля Владимиру Путину.