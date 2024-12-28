Глава МИД Литвы призвал ЕС ввести санкции против Иванишвили вслед за США

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал европейские институты и страны-члены Европейского союза последовать примеру США и ввести санкции против почетного президента партии власти Грузии, олигарха Бидзина Иванишвили.

Об этом он написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Будрис приветствовал решение американской администрации ввести санкции против Иванишвили.

"Наконец США ввели санкции против Бидзины Иванишвили. Я приветствую это решение администрации. Он уже включен в национальные санкционные списки Литвы, Латвии, Эстонии и Украины", – написал он.

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Поэтому, по мнению главы МИД Литвы, пришло время институтам ЕС и государствам-членам сделать такой же шаг.

Отметим, президент Владимир Зеленский отметил санкции США против теневого олигарха Грузии, призвав европейские государства последовать этому примеру.

Как известно, 5 декабря Зеленский подписал указ о санкциях против части власти Грузии, поскольку та, по его словам, сдает страну главе Кремля Владимиру Путину.