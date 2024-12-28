Внаслідок сильного туману у Британії скасовують та затримують авіарейси

Внаслідок сильного туману у кількох аеропортах Великої Британії у суботу, 28 грудня, спостерігаються перебої в роботі.

Про це повідомляє ВВС, передає "Європейська правда".

Як інформується, 28 грудня десятки рейсів в "Гітроу" і "Гатвік" були скасовані або затримані після того, як подібне сталося з кількома рейсами в п'ятницю.

У "Гітроу" скасовано 20 рейсів, а 29 затримуються, а в "Гатвіку" – 26 рейсів затримуються і один скасовано.

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Манчестер, Глазго і Кардіфф також серед аеропортів, де рейси були затримані або скасовані.

Мовник інформує, що пасажирам рекомендували перевіряти статус своїх рейсів.

"Гатвік" перепросив за незручності, заявивши, що затримки можуть тривати весь день після введення тимчасових обмежень повітряного руху внаслідок туману.

Синоптики кажуть, що туман збережеться на більшій частині Англії та Уельсу і, ймовірно, затягнеться, особливо в південних районах, але згодом ситуація може покращитися.

Як зазначають журналісти, національна дорожня компанія National Highways, яка управляє автомагістралями та найбільш завантаженими дорогами Британії, заявила, що туманна погода не мала значного впливу на їх роботу. Очікується, що туман та мряка трохи розсіються.

У неділю погода значно покращиться, і на більшій частині території Англії, Уельсу та Північної Ірландії буде сонячно.

У лондонському аеропорту "Гатвік" у п’ятницю, 22 листопада, евакуювали частину південного термінала через загрозу.

Нещодавно туман ускладнив зліт і посадку літаків в аеропорту під Краковом, внаслідок чого було скасовано сім рейсів, у тому числі до Варшави, Мюнхена, Франкфурта та Лондона.