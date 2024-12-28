В результате сильного тумана в Британии отменяют и задерживают авиарейсы

В результате сильного тумана в нескольких аэропортах Великобритании в субботу, 28 декабря, наблюдаются перебои в работе.

Об этом сообщает ВВС, передает "Европейская правда".

Как информируется, 28 декабря десятки рейсов в "Хитроу" и "Гатвик" были отменены или задержаны после того, как подобное произошло с несколькими рейсами в пятницу.

В "Хитроу" отменено 20 рейсов, а 29 задерживаются, а в "Гатвике" – 26 рейсов задерживаются и один отменен.

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Манчестер, Глазго и Кардифф также среди аэропортов, где рейсы были задержаны или отменены.

Вещатель информирует, что пассажирам рекомендовали проверять статус своих рейсов.

"Гатвик" извинился за неудобства, заявив, что задержки могут продолжаться весь день после введения временных ограничений воздушного движения вследствие тумана.

Синоптики говорят, что туман сохранится на большей части Англии и Уэльса и, вероятно, затянется, особенно в южных районах, но впоследствии ситуация может улучшиться.

Как отмечают журналисты, национальная дорожная компания National Highways, которая управляет автомагистралями и наиболее загруженными дорогами Британии, заявила, что туманная погода не оказала значительного влияния на их работу. Ожидается, что туман и туман немного рассеются.

В воскресенье погода значительно улучшится, и на большей части территории Англии, Уэльса и Северной Ирландии будет солнечно.

В лондонском аэропорту "Гатвик" в пятницу, 22 ноября, эвакуировали часть южного терминала из-за угрозы.

Недавно туман затруднил взлет и посадку самолетов в аэропорту под Краковом, в результате чего было отменено семь рейсов, в том числе в Варшаву, Мюнхен, Франкфурт и Лондон.