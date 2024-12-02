Туман паралізував аеропорт Кракова, скасували сім рейсів

З неділі, 1 грудня, туман ускладнив зліт і посадку літаків в аеропорту під Краковом, внаслідок чого вже було скасовано сім рейсів, у тому числі до Варшави, Мюнхена, Франкфурта та Лондона.

Про це повідомив польський мовник RMF24 із посиланням на пресслужбу аеропорту, передає "Європейська правда".

З неділі над краківським аеропортом тримається густий туман, що спричиняє труднощі з посадкою та зльотом літаків.

Як зазначає мовник, внаслідок туману, який ускладнив зліт і посадку літаків в аеропорту під Краковом, деякі рейси були скасовані, а інші перенаправлені в аеропорти Катовіце та Вроцлава.

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Через погані погодні умови лише 2 грудня вже було скасовано сім рейсів – у тому числі до Варшави, Мюнхена, Франкфурта та Лондона.

Аеропорт "Краків-Баліце" звернувся до пасажирів з проханням перевіряти статус свого рейсу у перевізника.

Наприкінці жовтня з аеропорту Бірмінгема у Великій Британії евакуювали людей, а всі пов’язані з ним рейси призупинили через інцидент, пов’язаний з безпекою.

У лондонському аеропорту "Гатвік", у п’ятницю, 22 листопада, евакуювали частину південного термінала через загрозу.