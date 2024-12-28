Мелоні відреагувала на затримання італійської журналістки в Ірані

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні вимагає від Ірану звільнити італійську журналістку Сесилію Салу, яка вже більше тижня перебуває в одиночній камері у сумнозвісній тегеранській в'язниці "Евін".

Заяву Мелоні наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Італійська прем’єрка зазначила, що хоче повернути журналістку "додому якомога швидше".

29-річна журналістка, яка працює в щоденній газеті Il Foglio і веде подкаст, була заарештована поліцією в Тегерані 19 грудня.

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Наступного дня вона мала вилетіти до Італії. Наразі не зрозуміло, в чому саме її звинувачують.

Сала вважається експерткою з Ірану і неодноразово відвідувала цю країну.

За словами італійських посадовців, вона мала журналістську візу для роботи в Ірані на час свого нинішнього перебування.

За даними МЗС Італії, Сала змогла зробити лише один телефонний дзвінок своїй матері і ще один – своєму партнеру, який також є журналістом.

У розмові зі своїм партнером вона запевнила його, що з нею все гаразд. Однак є сумніви щодо того, чи могла вона говорити відкрито.

Посол Італії в Ірані зміг відвідати її у в'язниці у п'ятницю.

У МЗС Італії раніше заявили, що італійська журналістка Сесилія Сала знімала репортаж в іранській столиці, коли її затримали 19 грудня.

У відомстві додали, що співпрацюють з іранською владою "для з'ясування правового становища Сали і перевірки умов її утримання".