Поліція затримала італійську журналістку під час репортажу в Ірані

У Тегерані іранська поліція затримала італійську журналістку, яка знімала репортаж.

Про це пише агентство AP із посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Італії, передає "Європейська правда".

Як заявили у МЗС Італії, італійська журналістка – Сесилія Сала – знімала репортаж в іранській столиці, коли її затримали 19 грудня.

Фото: AP

У МЗС акцентували, що відомство співпрацює з іранською владою "для з'ясування правового становища Сали і перевірки умов її утримання".

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Салі дозволили зробити два телефонні дзвінки родичам, повідомили в МЗС Італії.

Посол Італії Паола Амадей відвідала Салу у в'язниці в п'ятницю, а міністр закордонних справ Антоніо Таяні заявив, що журналістка "перебуває в доброму стані здоров'я".

Зазначається, що наразі Іран не визнав факт затримання Сали.

Агентство інформує, що Сала – репортерка італійської щоденної газети Il Foglio, яка повідомила, що її утримують у тегеранській в'язниці "Евін".

Як передає агентство, редактор газети Клаудіо Чераса написав у п'ятницю, 27 грудня, що "журналістика не є злочином", і попросив "повернути Сесілію Салу додому".

Нагадаємо, вже давно свавільно затримує іноземних журналістів і видворяє їх Росія. Це стається тоді, коли за кордоном викривають її агентів.

Зокрема у серпні писали, що двоє італійських журналістів, які розлютили Москву телевізійним репортажем з підконтрольної Україні частини Курської області Росії, повернуться до Італії.