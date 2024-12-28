Мелони отреагировала на задержание итальянской журналистки в Иране
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони требует от Ирана освободить итальянскую журналистку Сесилию Салу, которая уже больше недели находится в одиночной камере в печально известной тегеранской тюрьме "Эвин".
Заявление Мелони приводит dpa, сообщает "Европейская правда".
Итальянский премьер отметила, что хочет вернуть журналистку "домой как можно скорее".
29-летняя журналистка, которая работает в ежедневной газете Il Foglio и ведет подкаст, была арестована полицией в Тегеране 19 декабря.
На следующий день она должна была вылететь в Италию. Пока не понятно, в чем именно ее обвиняют.
Сала считается экспертом из Ирана и неоднократно посещала эту страну.
По словам итальянских чиновников, она имела журналистскую визу для работы в Иране на время своего нынешнего пребывания.
По данным МИД Италии, Сала смогла сделать только один телефонный звонок своей матери и еще один – своему партнеру, который также является журналистом.
В разговоре со своим партнером она заверила его, что с ней все в порядке. Однако есть сомнения относительно того, могла ли она говорить открыто.
Посол Италии в Иране смог посетить ее в тюрьме в пятницу.
В МИД Италии ранее заявили, что итальянская журналистка Сесилия Сала снимала репортаж в иранской столице, когда ее задержали 19 декабря.
В ведомстве добавили, что сотрудничают с иранскими властями "для выяснения правового положения Салы и проверки условий ее содержания".