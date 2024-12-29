Антизахідний "президент" Грузії склав присягу

У будівлі парламенту Грузії відбулася церемонія інавгурації Михеїла Кавелашвілі – нового "президента", якого не визнають чинна глава держави Саломе Зурабішвілі, опозиція і значна частина міжнародних партнерів країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Ехо Кавказу".

Кавелашвілі обрала Виборча колегія, що складається з депутатів від "Грузинської мрії", районних сакребуло (муніципальних органів влади) і Верховних рад Аджарської Автономної Республіки та Абхазької Автономної Республіки (у вигнанні).

Кавелашвілі склав президентську присягу, передбачену конституцією: "Я, президент Грузії, перед богом і народом присягаю, що захищатиму конституцію Грузії, незалежність, цілісність і неподільність країни, сумлінно виконуватиму обов'язки президента, піклуватимусь про безпеку й добробут громадян моєї країни, про відродження й могутність мого народу та вітчизни".

Реклама:

Потім він звернувся до присутніх. Церемонія тривала близько півгодини.

На церемонії був присутній засновник і почесний голова "Грузинської мрії" Бідзіна Іванішвілі, який потрапив під фінансові санкції США.

Акредитовані в Грузії дипломати не були запрошені на інавгурацію – причиною назвали "брак місць у залі засідань".

Від ранку в будівлі парламенту діє жовтий рівень безпеки, вхід обмежений, а журналісти працюють у Вищому законодавчому органі за заздалегідь виданою спеціальною акредитацією.

Згідно з Конституцією, повноваження чинного президента припиняються після інавгурації нового глави держави. Однак Саломе Зурабішвілі заявила, що не має наміру складати свої повноваження. Вона вважає парламент нелегітимним, а обрання Михеїла Кавелашвілі назвала "насмішкою над демократією".

Вранці у неділю Саломе Зурабішвілі виступила перед прихильниками і заявила про рішення покинути президентський палац.

Американський конгресмен Джо Вілсон заявив, що "Америка підтримує єдиного законного грузинського лідера Саломе Зурабішвілі". Він, зокрема, заявив, що запрошує Зурабішвілі на інавгурацію Дональда Трампа, яка відбудеться у Вашингтоні 20 січня 2025 року.

Радимо також ознайомитися із Editorial "Європейської правди" про те, чому Київ має якнайшвидше змінити політику щодо Грузії та чому не повинен визнавати нового президента Грузії.