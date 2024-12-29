Зурабішвілі вирішила залишити президентський палац і "бути з народом Грузії"

Опозиційна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, у день інавгурації обраного виборниками президентом Михаїла Кавелашвілі, вирішила добровільно залишити президентський палац.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал SOVA.

Зурабішвілі біля Палацу Орбеліані заявила, що "тут, біля резиденції президента Грузії, – народ Грузії, вся громадськість".

Вона заявила про своє рішення покинути будівлю, забравши із собою легітимність і прапор.

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"Хочу насамперед усім вам сказати спасибі за те, що ви прийшли сюди сьогодні – тому, що сьогодні тут ми стоїмо, там – порожнеча, тут – суспільство.

Хочу сказати вам і перед вами відзвітувати: шість років тому я дала клятву, поклавши руку на Конституцію. Але ще – вірності країні і вам. Тому я тут сьогодні, і ця вірність не зміниться – буду я в Палаці чи поза ним. Звідси я вийду, до вас я вийду, і буду разом із вами", – сказала Зурабішвілі.

Вона наголосила, що легітимність походить з одного джерела – народу: "там, де немає народної довіри, немає і легітимності, тому я вийду до вас і буду з вами".

Зурабішвілі пояснила, чому саме сьогодні, 29 грудня, у день інавгурації Кавелашвілі: тому що олігархові Іванішвілі та лідерам "Грузинської мрії" був даний час, щоб вони прийшли і разом знайшли вихід із кризи, щоб призначити нові вибори в Грузії.

"Це – єдиний вихід. Але ніхто не прийшов", – зазначила вона, згадавши про погрози на її адресу з боку прем'єра Іраклія Кобахідзе.

"Без мандата, без народу, проти волі народу, проти інтересів країни, вирішив повернути цю країну на орбіту тієї країни, від якої ми втекли і від якої звільнилися, і боротьба проти якої була грузинською історичною боротьбою. Право на це немає ні в кого, ні в кого і не було. Тим паче в нелегітимного уряду, прем'єра і правлячої партії", – підкреслила Зурабішвілі.

Американський конгресмен Джо Вілсон каже, що "Америка підтримує єдиного законного грузинського лідера Саломе Зурабішвілі". Він, зокрема, заявив, що запрошує Зурабішвілі на інавгурацію Дональда Трампа, яка відбудеться у Вашингтоні 20 січня 2025 року.

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