Антизападный "президент" Грузии принял присягу

В здании парламента Грузии состоялась церемония инаугурации Михеила Кавелашвили – нового "президента", которого не признают действующая глава государства Саломе Зурабишвили, оппозиция и значительная часть международных партнеров страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Эхо Кавказа".

Кавелашвили избрала Избирательная коллегия, состоящая из депутатов от "Грузинской мечты", районных сакребуло (муниципальных органов власти) и Верховных советов Аджарской Автономной Республики и Абхазской Автономной Республики (в изгнании).

Кавелашвили принес президентскую присягу, предусмотренную конституцией: "Я, президент Грузии, перед богом и народом присягаю, что буду защищать конституцию Грузии, независимость, целостность и неделимость страны, добросовестно исполнять обязанности президента, заботиться о безопасности и благосостоянии граждан моей страны, о возрождении и могуществе моего народа и отечества".

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Затем он обратился к присутствующим. Церемония длилась около получаса.

На церемонии присутствовал основатель и почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили, который попал под финансовые санкции США.

Аккредитованные в Грузии дипломаты не были приглашены на инаугурацию – причиной назвали "нехватку мест в зале заседаний".

С утра в здании парламента действует желтый уровень безопасности, вход ограничен, а журналисты работают в Высшем законодательном органе по заранее выданной специальной аккредитации.

Согласно Конституции, полномочия действующего президента прекращаются после инаугурации нового главы государства. Однако Саломе Зурабишвили заявила, что не намерена складывать свои полномочия. Она считает парламент нелегитимным, а избрание Михеила Кавелашвили назвала "насмешкой над демократией".

Утром в воскресенье Саломе Зурабишвили выступила перед сторонниками и заявила о решении покинуть президентский дворец.

Американский конгрессмен Джо Уилсон заявил, что "Америка поддерживает единственного законного грузинского лидера Саломе Зурабишвили". Он, в частности, заявил, что приглашает Зурабишвили на инаугурацию Дональда Трампа, которая состоится в Вашингтоне 20 января 2025 года.

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