Президенти Литви і Молдови відреагували на інавгурацію нового "президента" Грузії

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Грузія після напівсекретної церемонії інавгурації Михеїла Кавелашвілі має переглянути свої розуміння демократії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав в X (Twitter).

За словами Науседи, Грузія, певно, або трактує демократію по-своєму, або взагалі відмовляється від парламенту і президента.

"Ще один день у "традиційній" європейській демократії, де ніхто не сприймає "партію мрії" всерйоз, а людина, обрана і визнана лише власною партією, інавгурується на напівтаємній церемонії.

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Грузія, певно, або трактує демократію по-своєму, або взагалі відмовляється від парламенту і президента.", – написав він, коментуючи інавгурацію "президента" Грузії.

На події в країні відреагувала також президентка Молдови Мая Санду.

"Сьогодні, як ніколи, ми підтримуємо народ Грузії в його боротьбі за свободу, демократію і європейське майбутнє. Ваша мужність і рішучість надихають нас усіх, і Молдова залишається поруч з вами на цьому спільному шляху", – заявила вона.

29 грудня в парламенті Грузії відбулася інавгурація Михеїла Кавелашвілі, якого не визнають чинна глава держави Саломе Зурабішвілі, опозиція і значна частина міжнародних партнерів країни.

Вранці у неділю Саломе Зурабішвілі виступила перед прихильниками і заявила про рішення покинути президентський палац. Перед цим прем'єр Іраклій Гарібашвілі пригрозив їй в'язницею.

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