Президенты Литвы и Молдовы отреагировали на инаугурацию нового "президента" Грузии
Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Грузия после полусекретной церемонии инаугурации Михеила Кавелашвили должна пересмотреть свои понимания демократии.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в X (Twitter).
По словам Науседы, Грузия, вероятно, или трактует демократию по-своему, или вообще отказывается от парламента и президента.
"Еще один день в "традиционной" европейской демократии, где никто не воспринимает "партию мечты" всерьез, а человек, избранный и признанный только собственной партией, инаугурируется на полутайной церемонии.
Грузия, вероятно, или трактует демократию по-своему, или вообще отказывается от парламента и президента", – написал он, комментируя инаугурацию „президента" Грузии.
На события в стране отреагировала также президент Молдовы Майя Санду.
"Сегодня, как никогда, мы поддерживаем народ Грузии в его борьбе за свободу, демократию и европейское будущее. Ваше мужество и решимость вдохновляют нас всех, и Молдова остается рядом с вами на этом общем пути", – заявила она.
29 декабря в парламенте Грузии состоялась инаугурация Михеила Кавелашвили, которого не признают действующая глава государства Саломе Зурабишвили, оппозиция и значительная часть международных партнеров страны.
Утром в воскресенье Саломе Зурабишвили выступила перед сторонниками и заявила о решении покинуть президентский дворец. Перед этим премьер Ираклий Гарибашвили пригрозил ей тюрьмой.
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