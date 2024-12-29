Біля парламенту Грузії почалися затримання протестувальників

Біля будівлі парламенту Грузії сталися сутички між протестувальниками і поліцією, повідомляють про перші затримання.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Interpressnews.

Перед будівлею парламенту тривають заворушення між протестувальниками та поліцією. Поліція застосовує силу для затримання протестувальників.

фото IPN

Раніше поліція закликала протестувальників перейти на тротуар і не блокувати рух транспорту.

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Громадяни послухалися правоохоронців, але кількох людей несподівано затримали. Наразі громадяни не пропускають автомобілі, в яких перебувають затримані.

Під час сутички постраждала одна людина. Наразі постраждалому надають першу медичну допомогу. Протестувальники залишаються на тротуарах, акція триває.

29 грудня в парламенті Грузії відбулася інавгурація Михеїла Кавелашвілі, якого не визнають чинна глава держави Саломе Зурабішвілі, опозиція і значна частина міжнародних партнерів країни.

Вранці у неділю Саломе Зурабішвілі виступила перед прихильниками і заявила про рішення покинути президентський палац. Перед цим прем'єр Іраклій Гарібашвілі пригрозив їй в'язницею.

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