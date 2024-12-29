Возле парламента Грузии начались задержания протестующих
Новости — Воскресенье, 29 декабря 2024, 12:47 —
У здания парламента Грузии произошли столкновения между протестующими и полицией, сообщается о первых задержаниях.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Interpressnews.
Перед зданием парламента продолжаются беспорядки между протестующими и полицией. Полиция применяет силу для задержания протестующих.
Ранее полиция призвала протестующих перейти на тротуар и не блокировать движение транспорта.
Граждане послушались правоохранителей, но нескольких человек неожиданно задержали. Сейчас граждане не пропускают автомобили, в которых находятся задержанные.
Во время столкновения пострадал один человек. Сейчас пострадавшему оказывают первую медицинскую помощь. Протестующие остаются на тротуарах, акция продолжается.
29 декабря в парламенте Грузии состоялась инаугурация Михеила Кавелашвили, которого не признают действующая глава государства Саломе Зурабишвили, оппозиция и значительная часть международных партнеров страны.
Утром в воскресенье Саломе Зурабишвили выступила перед сторонниками и заявила о решении покинуть президентский дворец. Перед этим премьер Ираклий Гарибашвили пригрозил ей тюрьмой.
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