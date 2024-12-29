У Бундестазі заявили, що боєготовність деяких підрозділів армії складає лише 50%

Уповноважена Бундестагу з питань оборони Єва Хьогль визнала, що боєготовність деяких підрозділів Бундесверу становить лише 50%, і закликала активізувати зусилля з набору особового складу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ntv.

Близько 20 000 чоловіків і жінок все ще не вистачає для того, щоб досягти цільового показника в 203 000 солдатів, сказала Хьогль.

"Крім того, багато посад не заповнені", – скаржиться вона.

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А фактична бойова готовність багатьох підрозділів становить лише близько 50%, зазначила Хьогль. "Цього явно недостатньо", – попереджає вона з огляду на напружену ситуацію з безпекою після вторгнення Росії в Україну.

"Я вважаю, що кадрове питання буде найважливішим на 2025 рік", – заявила Хьогль, додавши, що "кадрова ситуація має бути найвищим пріоритетом для всіх, хто відповідає за політику".

Водночас вона наголосила, що війна РФ проти України змінила Бундесвер: "Цей поворотний момент також є мандатом на подальші реформи та більшу швидкість. Це стосується техніки, персоналу та інфраструктури. І ми ще не досягли своєї мети".

Як повідомлялося, у Німеччині кількість тих, хто відмовляється від військової служби з міркувань совісті, різко зросла з початку 2022 року.

Одне з нещодавніх опитувань показало, що 61% німецьких чоловіків готовий взяти зброю до рук для захисту своєї країни у разі нападу.