Більшість німецьких чоловіків готові захищати країну зі зброєю в руках у разі нападу

61% німецьких чоловіків готовий взяти зброю до рук для захисту своєї країни у разі нападу.

Про це свідчать результати щорічного опитування Бундесверу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Загалом 42%респондентів заявили, що захищатимуть Німеччину зі зброєю в руках у разі військового нападу – на три відсотки більше, ніж торік.

Однак це сильно відрізняється залежно від статі: 61% чоловіків віком до 50 років взяв би до рук зброю, серед опитаних жінок таких лише 21%.

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Більшість респондентів також позитивно ставляться до Бундесверу. 57% респондентів виступають за подальше збільшення оборонного бюджету. 58% виступають за те, щоб Бундесвер наймав більше солдатів. Незалежно від поточної ситуації у сфері безпеки і оборони, 85% опитаних громадян заявили, що довіряють Бундесверу.

Було також досліджено ставлення до теми "компетентності для війни". Міністр оборони Борис Пісторіус ввів цей термін в обіг, щоб закликати до більш жорсткої політики безпеки.

Під час дебатів також обговорювалося можливе відновлення загального військового обов'язку. Згідно з опитуванням Бундесверу, 46% респондентів вважають це необхідним, тоді як 25% виступають категорично проти призову. Водночас більшість – 60% – переконані, що запровадження військової служби посилить обороноздатність Бундесверу.

Бундесвер опитав майже 2 000 громадян у рамках репрезентативного опитування. Опитування населення проводиться щорічно з 1996 року з метою вимірювання соціального сприйняття Бундесверу серед населення.

Опитування також показало, що у порівнянні з попереднім роком у Німеччині збільшилося число тих, хто підтримує надання військової підтримки Україні.

Інше опитування показало, що переважна більшість громадян Німеччини виступають проти надання Україні крилатих ракет Taurus дальністю до 500 кілометрів.