В Бундестаге заявили, что боеготовность некоторых подразделений армии составляет лишь 50%

Уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль признала, что боеготовность некоторых подразделений Бундесвера составляет лишь 50%, и призвала активизировать усилия по набору личного состава.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ntv.

Около 20 000 мужчин и женщин все еще не хватает для того, чтобы достичь целевого показателя в 203 000 солдат, сказала Хёгль.

"Кроме того, многие должности не заполнены", – жалуется она.

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А фактическая боевая готовность многих подразделений составляет лишь около 50%, отметила Хёгль. "Этого явно недостаточно", – предупреждает она, учитывая напряженную ситуацию с безопасностью после вторжения России в Украину.

"Я считаю, что кадровый вопрос будет самым важным на 2025 год", – заявила Хёгль, добавив, что „кадровая ситуация должна быть самым высоким приоритетом для всех, кто отвечает за политику".

В то же время она подчеркнула, что война РФ против Украины изменила Бундесвер: "Этот поворотный момент также является мандатом на дальнейшие реформы и большую скорость. Это касается техники, персонала и инфраструктуры. И мы еще не достигли своей цели".

Как сообщалось, в Германии количество тех, кто отказывается от военной службы по соображениям совести, резко возросло с начала 2022 года.

Один из недавних опросов показал, что 61% немецких мужчин готов взять оружие в руки для защиты своей страны в случае нападения.