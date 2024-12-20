У Німеччині побільшала кількість відмов від військової служби з міркувань совісті

У Німеччині кількість тих, хто відмовляється від військової служби з міркувань совісті, різко зросла з початку 2022 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bild.

Речник Міноборони Німеччини підтвердив, що лише цього року 2 468 заявників (до 31 жовтня 2024 року) хочуть відмовитися від військової служби.

Це на 50% більше, ніж у попередньому році (2023: 1 609), і в одинадцять разів більше, ніж у 2021 році (209), до повномасштабного нападу РФ на Україну.

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Заяви надходять від чинних солдатів Бундесверу та резервістів, які, вочевидь, побоюються бути розгорнутими на російсько-українському фронті. Крім того, є заяви від громадян, які не є військовозобов'язаними, але хочуть вжити запобіжних заходів, щоб їх за жодних обставин не призвали на військову службу.

За даними міністерства, до жовтня було розглянуто 136 заяв від чинних солдатів, 840 резервістів і 1 492 унтерофіцери. Загалом з початку війни вибули 549 чинних солдатів і 1 707 резервістів.

Міністерство оборони пояснило, що Бундесвер "змагається за найкращі таланти" і що ситуація з безпекою та російська загроза впливатимуть на кількість відмов.

Право на відмову від військової служби з міркувань совісті відповідно до частини 3 статті 4 Основного закону продовжує існувати навіть після призупинення призову (з липня 2011 року). Рішення приймає Федеральне відомство у справах сім'ї та цивільних справ на підставі письмової заяви, поданої до районного військкомату.

Детальне обґрунтування відмови від призову з міркувань совісті має бути подане до Федерального відомства не пізніше, ніж протягом одного місяця.

Одне з нещодавніх опитувань показало, що 61% німецьких чоловіків готовий взяти зброю до рук для захисту своєї країни у разі нападу.

Опитування також показало, що у порівнянні з попереднім роком у Німеччині збільшилося число тих, хто підтримує надання військової підтримки Україні.