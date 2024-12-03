Ще один посол Грузії подав у відставку на знак протесту

Посол Грузії у Чехії Тея Маісурадзе подала у відставку із посади після рішення "Грузинської мрії" відмовитися від переговорів про вступ до Євросоюзу.

Про це вона написала в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Маісурадзе заявила про те, що подала у відставку з посади посла Грузії у Чехії. Вона наголосила, що залишається відданою майбутньому країни.

"Для мене було великою честю служити національним інтересам моєї країни протягом майже двох десятиліть, сприяючи її європейській та євроатлантичній інтеграції, захищаючи її суверенітет і територіальну цілісність", – написала вона.

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Раніше стало відомо, що посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі залишає свою посаду на знак протесту через зрив грузинською владою євроінтеграції країни. Також таке рішення прийняв посол Грузії в Нідерландах Давид Соломонія.

Після того у відставку подали й виконувач обов’язків посла Грузії в Італії Іраклій Векуа та посол Грузії в Литві Саломе Шапакідзе.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".