Еще один посол Грузии подал в отставку в знак протеста

Посол Грузии в Чехии Тея Маисурадзе подала в отставку с должности после решения "Грузинской мечты" отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз.

Об этом она написала в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Маисурадзе заявила о том, что подала в отставку с должности посла Грузии в Чехии. Она подчеркнула, что остается преданной будущему страны.

"Для меня было большой честью служить национальным интересам моей страны в течение почти двух десятилетий, способствуя ее европейской и евроатлантической интеграции, защищая ее суверенитет и территориальную целостность", – написала она.

Реклама:

Ранее стало известно, что посол Грузии в Болгарии Отар Бердзенишвили покидает свою должность в знак протеста из-за срыва грузинскими властями евроинтеграции страны. Также такое решение принял посол Грузии в Нидерландах Давид Соломония.

После того в отставку подали и исполняющий обязанности посла Грузии в Италии Ираклий Векуа и посол Грузии в Литве Саломе Шапакидзе.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".