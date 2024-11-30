Ще один посол Грузії подав у відставку на знак протесту

Посол Грузії в Нідерландах Давид Соломонія подав у відставку на знак протесту проти рішення "Грузинської мрії" відмовитися від переговорів про вступ до Євросоюзу.

Заяву посла наводить портал Sova, повідомляє "Європейська правда".

Посол зауважив, що більша частина його перебування на дипломатичній службі Грузії була присвячена роботі над питаннями європейської інтеграції.

"Я чітко виконував свої службові обов'язки, доки вірив, що можу мати хоч найменший вплив на хід справи. Сьогодні ця надія завершилася", – зазначив Соломонія.

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Він також засудив насильство проти учасників мирних акцій протесту.

"Я залишаю посаду надзвичайного і повноважного посла Грузії в Королівстві Нідерландів", – резюмував дипломат.

Раніше стало відомо, що посол Грузії в Болгарії Отар Бердзенішвілі залишає свою посаду на знак протесту через зрив грузинською владою євроінтеграції країни.

Нагадаємо, у четвер 28 листопада премʼєр-міністр Грузії від партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив про відмову Тбілісі від переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року".

Проти цього рішення вже виступили кілька грузинських відомств. А президентка Саломе Зурабішвілі заявила, що партія влади оголосила війну власному народу.

Увечері в четвер під стінами парламенту у Тбілісі зібрався великий протест, почалися сутички з поліцією. У підсумку протестувальників жорстко розігнали із застосуванням водометів і сльозогінного газу.

Акції продовжилася ввечері у п'ятницю, поліція також застосувала насильство проти мітингарів.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".