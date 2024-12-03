Между Швецией и Финляндией произошел разрыв интернет-кабеля

Между Швецией и Финляндией произошел обрыв интернет-кабеля, сейчас компания GlobalConnect работает над устранением неисправностей.

Об этом со ссылкой на шведский общественный вещатель SVT пишет "Европейская правда".

Как отметил вещатель, обрыв произошел на суше в Финляндии. Сейчас, как пишут журналисты, полиция подозревает, что это стало результатом злого умысла.

Global Connect акцентировала в своем заявлении, которое цитирует вещатель, что это "отдельные инциденты" в оптоволоконных сетях компании. По словам компании, перебои не связаны с подводными кабелями.

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Министр транспорта и связи Лулу Ранне заявила, что власти расследуют этот вопрос вместе с компанией GlobalConnect.

"Мы воспринимаем ситуацию серьезно", – заявила она.

Отметим, что этот инцидент произошел после того, как в ноябре стало известно о повреждении кабеля связи финской компании Cinia, который пролегает по дну Балтийского моря и соединяет Финляндию с Германией.

В том же месяце в Литве заявили о повреждении кабеля связи между страной и Швецией, пролегающего в Балтийском море.

От ряда европейских топ-чиновников и ранее звучали предположения, что инцидент мог быть гибридной диверсией, а Литва – чей кабель пострадал – расследует его как возможный терроризм. В то же время анонимные чиновники-собеседники СМИ в США говорили, что инцидент вряд ли был подстроен умышленно.