Грузинська поліція затримала десятки людей на протестах в ніч на вівторок

У Міністерстві внутрішніх справ Грузії розповіли, що під час протестів в ніч на вівторок, 3 грудня, затримали 34 особи.

Такі дані в грузинському МВС навели у коментарі Interpressnews, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили у відомстві, усіх людей затримано відповідно до Кодексу адміністративних правопорушень.

Затриманих перевели в різні ізолятори тимчасового тримання.

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Крім того, у МВС додали, що вчора під час акції постраждали 12 правоохоронців.

Як відомо, впродовж кількох днів у Грузії тривають протести проти партії влади "Грузинська мрія", спровоковані заявою влади про припинення процесу євроінтеграції до 2028 року.

Грузинське представництво правозахисної організації Transparency International звинувачує грузинських силовиків у нелюдському поводженні під час протестів.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті: Тбілісі розпочинає революцію: що може забезпечити перемогу прозахідних протестів у Грузії