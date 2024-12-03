Грузинська поліція затримала десятки людей на протестах в ніч на вівторок
У Міністерстві внутрішніх справ Грузії розповіли, що під час протестів в ніч на вівторок, 3 грудня, затримали 34 особи.
Такі дані в грузинському МВС навели у коментарі Interpressnews, повідомляє "Європейська правда".
Як зазначили у відомстві, усіх людей затримано відповідно до Кодексу адміністративних правопорушень.
Затриманих перевели в різні ізолятори тимчасового тримання.
Крім того, у МВС додали, що вчора під час акції постраждали 12 правоохоронців.
Як відомо, впродовж кількох днів у Грузії тривають протести проти партії влади "Грузинська мрія", спровоковані заявою влади про припинення процесу євроінтеграції до 2028 року.
Грузинське представництво правозахисної організації Transparency International звинувачує грузинських силовиків у нелюдському поводженні під час протестів.
Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті: Тбілісі розпочинає революцію: що може забезпечити перемогу прозахідних протестів у Грузії