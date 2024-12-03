Грузинская полиция задержала десятки людей на протестах в ночь на вторник

В Министерстве внутренних дел Грузии рассказали, что во время протестов в ночь на вторник, 3 декабря, задержали 34 человека.

Такие данные в грузинском МВД привели в комментарии Interpressnews, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в ведомстве, все они задержаны в соответствии с Кодексом административных правонарушений.

Задержанных перевели в разные изоляторы временного содержания.

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Кроме того, в МВД добавили, что вчера во время акции пострадали 12 правоохранителей.

Как известно, в течение нескольких дней в Грузии продолжаются протесты против партии власти "Грузинская мечта", спровоцированные заявлением властей о приостановке процесса евроинтеграции до 2028 года.

Акция в ночь на 2 декабря закончилась разгоном.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье: Тбилиси начинает революцию: что может обеспечить победу прозападных протестов в Грузии