Правозахисники звинувачують грузинських силовиків у нелюдському поводженні під час протестів

Вродовж чотирьох днів протестів у Тбілісі було зафіксовано "нелюдське" ставлення силовиків до демонстрантів: їх били, словесно принижували та погрожували насильницькими діями.

Про це йдеться у звіті грузинського представництва правозахисної організації Transparency International, передає "Європейська правда".

Як зазначили правозахисники, під час протестів групи силовиків "проникали у натовп", "викрадали окремих людей" і затягували їх на свою територію, де "жорстоко били кулаками, ногами та кийками".

В організації стверджують – "насильство з боку працівників поліції вчинялося демонстративно, перед камерами, і виглядало як акт покарання мітингувальників".

"Внаслідок насильства з боку силовиків до 20 демонстрантам знадобилося лікування в лікарні", – йдеться у звіті.

Також, як зазначили правозахисники, вода, яку використовували водомети, містила хімічну речовину, яка викликала відчуття печіння в очах і утруднення дихання.

"Потреби у застосуванні зазначених спецзасобів не було", – акцентували в організації.

У звіті акцентують – багатьом затриманим було відмовлено у можливості зв’язатися з родичами та адвокатами.

Організація стверджує, що Міністерство внутрішніх справ Грузії, діючи незаконно, приховувало місцеперебування затриманих, яких шукали у різних ізоляторах тимчасового тримання та відділеннях поліції по всій території країни.

Окрім цього, як зазначається, впродовж цих кількох днів було здійснено напад на понад 50 журналістів та операторів. У більшості постраждалих виявили синці та травми обличчя, зокрема переломи носів та щелеп.

У ще одному повідомленні організації зазначається, що у всіх, хто наразі перебуває у лікарні, діагностовано струс мозку, численні гематоми, їм важко пересуватися та говорити.

