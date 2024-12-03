"Грузинський легіон" спростував заяви РФ про повернення у Грузію для участі у протестах

"Грузинський легіон", який бореться із армією Росії в Україні, заперечив заяви російської пропаганди про те, що він начебто планує повернутися до Грузії, аби взяти участь у антивладних протестах.

Про це пресслужба військових написала в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Як зазначено, нещодавно російська пропаганда почала поширювати неправдиві заяви про те, що "Грузинський легіон" планує повернутися до Грузії і взяти участь у протестах.

"Ми категорично заперечуємо ці безпідставні звинувачення", – наголошено в повідмомленні.

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Як акцентується в заяві, хоча "Грузинський легіон" повністю підтримує справедливе обурення грузинського народу щодо рішення уряду призупинити прогрес на шляху до вступу в ЄС – їхня "боротьба залишається тут, в Україні, де знаходиться спільний ворог".

"Грузинський легіон" був непохитним у своїй відданості Україні з 2014 року і продовжуватиме протистояти російській агресії. Наша відданість перемозі України є непохитною, і ми будемо залишатися на фронті доти, доки ця мета не буде досягнута", – підсумували військові.

Зауважимо, 1 грудня президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала провокацією повідомлення про нібито готовність грузинських бійців в Україні приїхати до Тбілісі та вийти на підтримку протестів.

Як відомо, впродовж кількох днів у Грузії тривають протести проти партії влади "Грузинська мрія", спровоковані заявою влади про припинення процесу євроінтеграції до 2028 року. Акція в ніч на 3 грудня закінчилася затриманнями.

Грузинське представництво правозахисної організації Transparency International звинувачує грузинських силовиків у нелюдському поводженні під час протестів.

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