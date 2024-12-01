Зурабішвілі попередила про провокацію із запрошенням "грузинських бійців з України"

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала провокацією повідомлення про нібито готовність грузинських бійців в Україні приїхати до Тбілісі та вийти на підтримку протестів.

Її слова цитує портал Interpressnews, повідомляє "Європейська правда".

У зверненні в неділю, 1 грудня, Зурабішвілі попередила про можливі провокації на антиурядових протестах, за якими може стояти грузинська Служба державної безпеки.

"Я отримала кілька повідомлень у різних формах, які пов'язані з тим фактом, що грузинські бійці з України збираються начебто прибути до Грузії, або вже прибули для того, щоб долучитися як військові до протесту", – сказала вона після цього.

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Зурабішвілі наголосила, що такі повідомлення – "пряма провокація".

"Такого не відбувається, ніхто в це не повірить, оскільки це прямо спрямовано проти протесту. Це те, що найбільше турбує правлячу партію", – підкреслила грузинська президентка.

Раніше ЗМІ поширили заяву такого собі "військового комітету Кавказького союзу" про те, що грузинські бійці готові захистити населення Грузії "будь-яким способом" та нібито "чекають сигналу від президента Грузії".

Нагадаємо, у Грузії третій день поспіль тривають масштабні антиурядові протести після заяви влади про те, що вона відмовляється вести переговори про вступ до ЄС протягом наступних чотирьох років.

Грузинські силовики застосовують жорсткі заходи проти протестувальників, що викликало засудження з боку Заходу.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".