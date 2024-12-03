"Грузинский легион" опроверг заявления РФ о своем возвращении в Грузию для участия в протестах

"Грузинский легион", который борется с армией России в Украине, опроверг заявления российской пропаганды о том, что он якобы планирует вернуться в Грузию, чтобы принять участие в протестах.

Об этом пресс-служба военных написала в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Как отметили военные, недавно российская пропаганда начала распространять ложные заявления о том, что "Грузинский легион" планирует вернуться в Грузию и принять участие в протестах.

"Мы категорически отрицаем эти безосновательные обвинения", – подчеркнули они.

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Как акцентируется в заявлении, хотя "Грузинский легион" полностью поддерживает справедливое возмущение грузинского народа относительно решения правительства приостановить прогресс на пути к вступлению в ЕС – их "борьба остается здесь, в Украине, где находится общий враг".

"Грузинский легион был непоколебимым в своей преданности Украине с 2014 года и будет продолжать противостоять российской агрессии. Наша преданность победе Украины является непоколебимой, и мы будем оставаться на фронте до тех пор, пока эта цель не будет достигнута", – подытожили военные.

Заметим, 1 декабря президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией сообщения о якобы готовности грузинских бойцов в Украине приехать в Тбилиси и выйти в поддержку протестов.

Как известно, в течение нескольких дней в Грузии продолжаются протесты против партии власти "Грузинская мечта", спровоцированные заявлением властей о прекращении процесса евроинтеграции до 2028 года. Акция в ночь на 3 декабря закончилась задержаниями.

Грузинское представительство правозащитной организации Transparency International обвиняет грузинских силовиков в бесчеловечном обращении во время протестов.

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