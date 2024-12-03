Зурабішвілі відповіла "Грузинському легіону", який спростував намір доєднатись до протестів

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відповіла на заяву "Грузинського легіону", в якій бійці спростовують твердження про наміри повернутись на батьківщину, щоб доєднатись до протестів.

Про це Зурабішвілі написала в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Вона назвала "дуже важливою" заяву грузинських бійців зі спростуванням.

"Дуже важливе офіційне спростування неправдивих повідомлень про те, що грузинські солдати в Україні прийдуть і приєднаються до протесту. Чиста пропаганда. Єдина війна – це війна, яку "Грузинська мрія" розв'язала проти грузинського народу", – підкреслила Зурабішвілі.

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"Грузинський легіон" раніше заперечив заяви російської пропаганди про те, що він начебто планує повернутися до Грузії, аби взяти участь у протестах.

Перед тим сама Зурабішвілі назвала провокацією повідомлення про нібито готовність грузинських бійців в Україні приїхати до Тбілісі та вийти на підтримку протестів.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті: Тбілісі розпочинає революцію: що може забезпечити перемогу прозахідних протестів у Грузії