Зурабишвили ответила "Грузинскому легиону", который опроверг намерение присоединиться к протестам

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ответила на заявление "Грузинского легиона", в котором бойцы опровергают утверждения о намерениях вернуться на родину, чтобы присоединиться к протестам.

Об этом Зурабишвили написала в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Она назвала "очень важным" заявление грузинских бойцов с опровержениям.

"Очень важное официальное опровержение ложных сообщений о том, что грузинские солдаты в Украине придут и присоединятся к протесту. Чистая пропаганда. Единственная война – это война, которую "Грузинская мечта" развязала против грузинского народа", – подчеркнула Зурабишвили.

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"Грузинский легион" ранее опроверг заявления российской пропаганды о том, что он якобы планирует вернуться в Грузию, чтобы принять участие в протестах.

Сама Зурабишвили перед тем назвала провокацией сообщения о якобы готовности грузинских бойцов в Украине приехать в Тбилиси и выйти в поддержку протестов.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье: Тбилиси начинает революцию: что может обеспечить победу прозападных протестов в Грузии