Прем'єр Грузії знайшов винних у протестах, що охопили країну

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе каже, що за останні масові протести, які охопили країну, відповідальні лідери опозиції та "багаті" неурядові організації.

Його заяву наводить Sova, повідомляє "Європейська правда".

Грузинський прем’єр погрожує тим, що вони потраплять під відповідальність, "передбачену законом".

"З одного боку стояли неєвропейські насильницькі угруповання…Крім того, в ці ж дні лідери багатих НУО, які брали участь у підтримці цих насильницьких заходів, також ховалися в офісах. У нас є інформація, що, імовірно, з боку багатих НУО було профінансовано низку заходів, зокрема закупівлю спеціального обладнання", – стверджує Кобахідзе.

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Він додав, що уряд "шкодує про кожного постраждалого поліцейського, учасника протесту і журналіста".

Кобахідзе ще раз подякував міністру внутрішніх справ і представникам сил МВС Грузії, які розганяють протестувальників.

"І ще раз: МВС і поліцейські діяли в рамках стандарту, що перевищує рівнем американський і європейський", – каже він.

Тим часом правозахисники звинувачують грузинських силовиків у нелюдському поводженні під час протестів.

Як відомо, впродовж кількох днів у Грузії тривають протести проти партії влади "Грузинська мрія", спровоковані заявою про припинення процесу євроінтеграції до 2028 року.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті: Тбілісі розпочинає революцію: що може забезпечити перемогу прозахідних протестів у Грузії