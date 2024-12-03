Премьер Грузии нашел виновных в протестах, охвативших страну

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе говорит, что за последние массовые протесты, охватившие страну, ответственны лидеры оппозиции и "богатые" неправительственные организации.

Его заявление приводит Sova, сообщает "Европейская правда".

Грузинский премьер угрожает тем, что они попадут под ответственность, "предусмотренную законом".

"С одной стороны стояли неевропейские насильственные группировки ... Кроме того, в эти же дни лидеры богатых НПО, которые участвовали в поддержке этих насильственных мероприятий, также прятались в офисах. У нас есть информация, что, вероятно, со стороны богатых НПО был профинансирован ряд мероприятий, в том числе закупка специального оборудования", – утверждает Кобахидзе.

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Он добавил, что правительство "сожалеет о каждом пострадавшем полицейском, протестующем и журналисте".

Кобахидзе еще раз поблагодарил министра внутренних дел и представителей сил МВД Грузии, которые разгоняют протестующих.

"И еще раз: МВД и полицейские действовали в рамках стандарта, превышающего уровнем американский и европейский", – говорит он.

Между тем правозащитники обвиняют грузинских силовиков в бесчеловечном обращении во время протестов.

Как известно, в течение нескольких дней в Грузии продолжаются протесты против партии власти "Грузинская мечта", спровоцированные заявлением о прекращении процесса евроинтеграции до 2028 года.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье: Тбилиси начинает революцию: что может обеспечить победу прозападных протестов в Грузии