Прем’єр Грузії запрошує на публічне обговорення незгодних із паузою в русі до ЄС

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе запросив на публічне обговорення незгодних із планами уряду не підіймати питання перемовин про вступ у ЄС у наступні чотири роки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Interpressnews.

Кобахідзе заявив, що пропонує дискусію у будівлі уряду і вона буде транслюватися онлайн.

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"Ми вже неодноразово висловлювали готовність провести публічне обговорення з тими, хто не погоджується із заявою нашої команди від 28 листопада. Декілька колишніх і чинних політиків висловили інтерес у такій публічній дискусії. Пропонуємо їм і ще десятьом соратникам прийти завтра до урядової будівлі для проведення обговорення", – оголосив прем’єр.

Нагадаємо, у четвер 28 листопада премʼєр-міністр Грузії від партії влади "Грузинська мрія" Іраклій Кобахідзе заявив про відмову Тбілісі прагнути до переговорів про вступ до ЄС "до кінця 2028 року". Його заява пролунала після схвалення резолюції Європарламенту із закликом не визнавати результат жовтневих парламентських виборів.

Після того під парламентом у столиці почалися акції протесту із сутичками, які жорстко розганяють. Загальна кількість затриманих за цей час перевищує 200 осіб. Акції протесту проходять і в інших містах.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".