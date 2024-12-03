Премьер Грузии приглашает на публичное обсуждение несогласных с паузой в движении в ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пригласил на публичное обсуждение несогласных с планами правительства не поднимать вопрос переговоров о вступлении в ЕС в следующие четыре года.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Interpressnews.

Кобахидзе заявил, что предлагает дискуссию в здании правительства и она будет транслироваться онлайн.

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"Мы уже неоднократно выражали готовность провести публичное обсуждение с теми, кто не согласен с заявлением нашей команды от 28 ноября. Несколько бывших и действующих политиков выразили интерес в такой публичной дискуссии. Предлагаем им и еще десяти соратникам прийти завтра в правительственное здание для обсуждения", – объявил премьер.

Напомним, в четверг 28 ноября премьер-министр Грузии от партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил об отказе Тбилиси стремиться к переговорам о вступлении в ЕС "до конца 2028 года". Его заявление прозвучало после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать результат октябрьских парламентских выборов.

После того под парламентом в столице начались акции протеста со столкновениями, которые жестко разгоняют. Общее количество задержанных за это время превышает 200 человек. Акции протеста проходят и в других городах.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".