МЗС Грузії викликало глав посольств країн Балтії через санкції

Міністерство закордонних справ Грузії у вівторок, 3 грудня, викликало очільників посольств трьох балтійських країн і висловило їм протест через санкції проти посадовців грузинської влади.

Про це йдеться в заяві грузинського МЗС, повідомляє "Європейська правда".

МЗС Грузії на зустрічі з послами Литви та Естонії та тимчасово повіреною у справах Латвії "висловило занепокоєння" через запроваджені санкції проти грузинських високопосадовців.

"Було наголошено, що такі дії є несумісними з рамками партнерства між країнами", – йдеться в заяві.

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Грузинське зовнішньополітичне відомство також назвало неприйнятними "заяви, спрямовані на вплив на діяльність суверенних державних інституцій". Про які саме заяви йдеться, не уточнюється.

МЗС Грузії також запевнило, що країна не призупиняє процес європейської інтеграції, а лише хоче запобігти "шкідливим спекуляціям на цьому питанні".

Як відомо, впродовж кількох днів у Грузії тривають протести проти партії влади "Грузинська мрія", спровоковані заявою про припинення процесу євроінтеграції до 2028 року.

Три країни Балтії – Литва, Латвія та Естонія – раніше спільно домовилися про запровадження національних санкцій проти тих, "хто бере участь у придушенні законних протестів в Грузії".

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Тбілісі розпочинає революцію".