Укр Рус Eng

МЗС Грузії викликало глав посольств країн Балтії через санкції

Новини — Вівторок, 3 грудня 2024, 16:06 — Олег Павлюк

Міністерство закордонних справ Грузії у вівторок, 3 грудня, викликало очільників посольств трьох балтійських країн і висловило їм протест через санкції проти посадовців грузинської влади.

Про це йдеться в заяві грузинського МЗС, повідомляє "Європейська правда".

МЗС Грузії на зустрічі з послами Литви та Естонії та тимчасово повіреною у справах Латвії "висловило занепокоєння" через запроваджені санкції проти грузинських високопосадовців.

"Було наголошено, що такі дії є несумісними з рамками партнерства між країнами", – йдеться в заяві.

Реклама:

Грузинське зовнішньополітичне відомство також назвало неприйнятними "заяви, спрямовані на вплив на діяльність суверенних державних інституцій". Про які саме заяви йдеться, не уточнюється.

Президентка Грузії очікує більше санкцій за розгін протестів і фальсифікацію виборів

МЗС Грузії також запевнило, що країна не призупиняє процес європейської інтеграції, а лише хоче запобігти "шкідливим спекуляціям на цьому питанні".

Як відомо, впродовж кількох днів у Грузії тривають протести проти партії влади "Грузинська мрія", спровоковані заявою про припинення процесу євроінтеграції до 2028 року.

Три країни Балтії – Литва, Латвія та Естонія – раніше спільно домовилися про запровадження національних санкцій проти тих, "хто бере участь у придушенні законних протестів в Грузії".

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Тбілісі розпочинає революцію".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Грузія Литва Латвія Естонія
Реклама: