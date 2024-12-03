МИД Грузии вызвал глав посольств стран Балтии из-за санкций

Министерство иностранных дел Грузии во вторник, 3 декабря, вызвало руководителей посольств трех балтийских стран и выразило им протест из-за санкций против должностных лиц грузинских властей.

Об этом говорится в заявлении грузинского МИД, сообщает "Европейская правда".

МИД Грузии на встрече с послами Литвы и Эстонии и временно поверенным в делах Латвии "выразил обеспокоенность" из-за введенных санкций против грузинских чиновников.

"Было отмечено, что такие действия несовместимы с рамками партнерства между странами", – говорится в заявлении.

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Грузинское внешнеполитическое ведомство также назвало неприемлемыми "заявления, направленные на влияние на деятельность суверенных государственных институтов". О каких именно заявлениях идет речь, не уточняется.

МИД Грузии также заверил, что страна не приостанавливает процесс европейской интеграции, а лишь хочет предотвратить "вредные спекуляции на этом вопросе".

Как известно, в течение нескольких дней в Грузии продолжаются протесты против партии власти "Грузинская мечта", спровоцированные заявлением о прекращении процесса евроинтеграции до 2028 года.

Три страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония – ранее совместно договорились о введении национальных санкций против тех, "кто участвует в подавлении законных протестов в Грузии".

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Тбилиси начинает революцию".