У Німеччині дозволили судити 100-річного ексохоронця концтабору

Вищий регіональний суд у Франкфурті-на-Майні заявив у вівторок, що скасував рішення суду нижчої інстанції, згідно з яким 100-річний підозрюваний у пособництві та підбурюванні до 3322 вбивств у концтаборі Заксенхаузен був визнаний непридатним для судового розгляду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Підозрюваному, якого німецькі ЗМІ називають Грегором Форманеком, минулого року було пред'явлено звинувачення у пособництві та підбурюванні до вбивств у 3322 випадках під час роботи в концтаборі Заксенхаузен під Берліном у період з липня 1943 року по лютий 1945 року.

Однак у лютому експерт визначив, що Форманек не може постати перед судом через свій психічний і фізичний стан, і суд у Ганау вирішив не відкривати провадження проти нього.

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У вівторок суд Франкфурта визнав, що рішення експерта не ґрунтувалося на "достатніх фактах".

"Сам експерт заявив, що не було можливості опитати підсудного і що не було можливості провести широке психіатричне тестування", – йдеться в повідомленні.

Німеччина намагається притягнути до відповідальності останніх вцілілих колишніх нацистських воєнних злочинців після того, як у 2011 році було винесено знакове рішення, яке відкрило шлях до кількох судових процесів.

Один колишній охоронець нацистського табору, Джон Дем'янюк, був засуджений у 2011 році на підставі того, що він був частиною гітлерівської машини вбивств, хоча не було жодних доказів того, що він безпосередньо когось вбивав.

З того часу кілька колишніх працівників концтаборів були визнані винними у співучасті у вбивствах на тій самій підставі.

Однак, з плином часу, багато справ були закриті в останні роки після того, як обвинувачені померли або фізично не змогли постати перед судом.

Понад 200 000 людей, включаючи євреїв, ромів, опонентів режиму та геїв, утримувалися в таборі Заксенгаузен між 1936 і 1945 роками.

Десятки тисяч загинули там від примусової праці, вбивств, медичних експериментів, голоду та хвороб до того, як табір був звільнений радянськими військами.

Нагадаємо, наприкінці літа німецький суд залишив у силі вирок 99-річній колишній секретарці нацистського концтабору Штуттгоф Ірмгард Фурхнер за її співучасть у вбивстві понад 10 тисяч людей.

Фурхнер була заарештована у жовтні 2021 року після того, як напередодні судового засідання втекла з будинку для літніх людей, де вона проживала.