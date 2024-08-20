Суд у Німеччині підтвердив вирок 99-річній екссекретарці нацистського концтабору

Німецький суд у вівторок залишив у силі вирок 99-річній колишній секретарці нацистського концтабору Штуттгоф Ірмгард Фурхнер за її співучасть у вбивстві понад 10 тисяч людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

В грудні 2022 року суд на півночі Німеччини засудив Фурхнер до двох років умовного ув'язнення.

Її звинуватили в тому, що вона була частиною апарату, який допомагав функціонувати табору поблизу польського міста Гданськ. Її визнали співучасницею вбивств у 10 505 випадках і співучасницею замаху на вбивство у п'яти випадках.

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На засіданні федерального суду в Лейпцигу минулого місяця адвокати Фурхнер поставили під сумнів те, чи дійсно вона була співучасницею злочинів, скоєних комендантом та іншими високопосадовцями табору, і чи дійсно вона знала про те, що відбувалося в Штуттгофі.

Суд у 2022 році заявив, що Фурхнер "знала і, працюючи стенографісткою в комендатурі концтабору Штуттгоф з 1 червня 1943 року по 1 квітня 1945 року, свідомо підтримувала той факт, що 10 505 в'язнів були жорстоко вбиті".

Фурхнер судили в суді для неповнолітніх, оскільки на момент інкримінованих їй злочинів їй було 18 і 19 років, і суд не зміг беззаперечно встановити "зрілість її розуму" на той момент.

За оцінками, в Штуттгофі загинуло приблизно 65 тисяч осіб, включаючи єврейських в'язнів, польських партизанів і радянських військовополонених.

Фурхнер була заарештована у жовтні 2021 року після того, як напередодні судового засідання втекла з будинку для літніх людей, де вона проживала.