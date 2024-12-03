В Германии разрешили судить 100-летнего экс-охранника концлагеря

Высший региональный суд во Франкфурте-на-Майне заявил во вторник, что отменил решение суда низшей инстанции, согласно которому 100-летний подозреваемый в пособничестве и подстрекательстве к 3322 убийствам в концлагере Заксенхаузен был признан непригодным для судебного разбирательства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Подозреваемому, которого немецкие СМИ называют Грегором Форманеком, в прошлом году было предъявлено обвинение в пособничестве и подстрекательстве к убийствам в 3322 случаях во время работы в концлагере Заксенхаузен под Берлином в период с июля 1943 года по февраль 1945 года.

Однако в феврале эксперт определил, что Форманек не может предстать перед судом из-за своего психического и физического состояния, и суд в Ханау решил не открывать производство против него.

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Во вторник суд Франкфурта признал, что решение эксперта не основывалось на "достаточных фактах".

"Сам эксперт заявил, что не было возможности опросить подсудимого и что не было возможности провести широкое психиатрическое тестирование", – говорится в сообщении.

Германия пытается привлечь к ответственности последних уцелевших бывших нацистских военных преступников после того, как в 2011 году было вынесено знаковое решение, которое открыло путь к нескольким судебным процессам.

Один бывший охранник нацистского лагеря, Джон Демьянюк, был осужден в 2011 году на основании того, что он был частью гитлеровской машины убийств, хотя не было никаких доказательств того, что он непосредственно кого-то убивал.

С тех пор несколько бывших работников концлагерей были признаны виновными в соучастии в убийствах на том же основании.

Однако, с течением времени, многие дела были закрыты в последние годы после того, как обвиняемые умерли или физически не смогли предстать перед судом.

Более 200 000 человек, включая евреев, ромов, оппонентов режима и геев, содержались в лагере Заксенхаузен между 1936 и 1945 годами.

Десятки тысяч погибли там от принудительного труда, убийств, медицинских экспериментов, голода и болезней до того, как лагерь был освобожден советскими войсками.

Напомним, в конце лета немецкий суд оставил в силе приговор 99-летней бывшей секретарше нацистского концлагеря Штуттгоф Ирмгард Фурхнер за ее соучастие в убийстве более 10 тысяч человек.

Фурхнер была арестована в октябре 2021 года после того, как накануне судебного заседания сбежала из дома престарелых, где она проживала.