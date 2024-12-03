Чому Ірландія не скористалася шансом на обʼєднання і що буде далі

Парламентські вибори в Ірландії, що відбулися 29 листопада, не вписуються в глобальний тренд, згідно з яким партії влади в західних демократіях переважно поступалися владою на користь опозиції.

Більш того, на цих виборах не було додаткових інтриг на кшталт "руки Москви" або погроз вийти зі складу ЄС.

Сенсацію могла принести перемога партії "Шинн Фейн", яка ставить за мету об’єднання з Північною Ірландією (перебуває у складі Великої Британії), але кількості їхніх депутатів не вистачає для зміни влади в країні.

Разом з тим, новий парламент стикнеться з іншою проблемою, попереджає журналіст "Європейської правди" Олег Павлюк у статті Голосування навколо об'єднання острова: чим завершилися парламентські вибори в Ірландії. Далі – стислий її виклад.

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2020 року у великій ірландській політиці гучно дала про себе знати партія "Шинн Фейн".

В основу своєї політики ставить націоналістичну мету – обʼєднання острова Ірландія в межах однієї країни. А це означає відокремлення Північної Ірландії від Сполученого Королівства.

Нна початку 2024 року рейтинг "Шинн Фейн" стрімко зростав і сягнув майже третини голосів, тоді як основні партії "Фіанна Файл" та "Фіне Гел", навпаки, суттєво впали. Тож видавалося, що на парламентських виборах на початку 2025-го ліві націоналісти візьмуть гору.

Тож у коаліції "Фіанна Файл" та "Фіне Гел" зародилася ідея провести дострокові вибори в жовтні-листопаді, аби скористатися хвилею своєї популярності та не дати "Шинн Фейн" відновити рейтинг і здобути більшість на парламентських виборах.

План дочасних виборів премʼєр Саймон Гарріс офіційно підтвердив аж наприкінці жовтня. А вже за місяць ірландці вирушили на виборчі дільниці.

За результатами виборів стало зрозуміло, що "Шинн Фейн" так і не змогла повернутися до рекордних рейтингів початку 2024 року. На додачу по "Шинн Фейн" ударив не дуже приємний скандал, коли на кількох колишніх і нинішніх членів партії почали скаржитись через непристойну поведінку щодо неповнолітніх (а одного з них визнали винним у суді).

Отже, після підрахунку голосів за всіма 174 округами дві партії влади – правоцентристські "Фіанна Файл" та "Фіне Гел" – отримують 48 і 38 мандатів відповідно.

Сукупна частка голосів, які ірландські виборці віддали за ці дві партії, опустилась до найнижчого в історії рівня – 42,7%.

Це – відображення втоми ірландських виборців, насамперед молоді, від домінування "Фіанна Файл" та "Фіне Гел" у політиці впродовж багатьох років.

Проблема полягає у тому, що цим двом партіям нинішньої коаліції в Ірландії сумарно не вистачає двох голосів для нової більшості.

До речі, поки остаточно не визначені потенційні параметри партнерства цих двої партій. Цілком можливо, що це буде та сама ротація премʼєр-міністрів, яка була і в попередні чотири роки. Або ж "Фіанна Файл", маючи помітну перевагу в мандатах, добʼються одноосібного перебування свого лідера Міхола Мартіна на посаді глави уряду.

Хто може бути потенційним коаліційним партнером правоцентристів?

Точно не "Зелені", яким попередні чотири роки перебування в уряді зашкодили настільки, що до парламенту з-поміж 12 депутатів переобрався тільки один – лідер Родерік ОʼГорман.

Найімовірніше, уряд "Фіанна Файл" та "Фіне Гел" заручиться підтримкою Соціал-демократичної партії, яка на нинішніх виборах помітно покращила представництво (із 6 до 11 мандатів), або кимось із 16 незалежних кандидатів. Але саме тому переговори про коаліцію й будуть тривалими: навряд чи соціал-демократи захочуть повторити долю "Зелених" до наступних виборів.

Проте і з-поміж інших партій переконливої альтернативи не складається.

Хай там як, прогнозувати кардинальну зміну політики Ірландії, надто зовнішньої, наразі не випадає.

Докладніше про виборчу кампанію в Ірландії і результати виборів – в матеріалі Олег Павлюк Голосування навколо об'єднання острова: чим завершилися парламентські вибори в Ірландії.