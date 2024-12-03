Почему Ирландия не воспользовалась шансом на объединение и что будет дальше

Парламентские выборы в Ирландии, состоявшиеся 29 ноября, не вписываются в глобальный тренд, согласно которому партии власти в западных демократиях преимущественно уступали власть в пользу оппозиции.

Более того, на этих выборах не было дополнительных интриг вроде "руки Москвы" или угроз выйти из состава ЕС.

Сенсацию могла принести победа партии "Шинн Фейн", которая ставит целью объединение с Северной Ирландией (находится в составе Великобритании), но количества их депутатов не хватает для смены власти в стране.

Вместе с тем, новый парламент столкнется с другой проблемой, предупреждает журналист "Европейской правды" Олег Павлюк в статье Голосование вокруг объединения острова: чем завершились парламентские выборы в Ирландии. Далее – краткое ее изложение.

Реклама:

В 2020 году в большой ирландской политике громко дала о себе знать партия "Шинн Фейн".

В основу своей политики ставит националистическую цель – объединение острова Ирландия в пределах одной страны. А это означает отделение Северной Ирландии от Соединенного Королевства.

В начале 2024 года рейтинг "Шинн Фейн" стремительно рос и достиг почти трети голосов, тогда как основные партии "Фианна Файл" и "Финне Хел", наоборот, существенно упали. Поэтому казалось, что на парламентских выборах в начале 2025-го левые националисты возьмут верх.

Поэтому у коалиции "Фианна Файл" и "Финне Хел" зародилась идея провести досрочные выборы в октябре-ноябре, чтобы воспользоваться волной своей популярности и не дать "Шинн Фейн" восстановить рейтинг и получить большинство на парламентских выборах.

План досрочных выборов премьер Саймон Харрис официально подтвердил только в конце октября. А уже через месяц ирландцы отправились на избирательные участки.

По результатам выборов стало понятно, что "Шинн Фейн" так и не смогла вернуться к рекордным рейтингам начала 2024 года. В дополнение по "Шинн Фейн" ударил не очень приятный скандал, когда на нескольких бывших и нынешних членов партии начали жаловаться из-за непристойного поведения в отношении несовершеннолетних (а одного из них признали виновным в суде).

Итак, после подсчета голосов по всем 174 округам две партии власти – правоцентристские "Фианна Файл" и "Фине Гел" – получают 48 и 38 мандатов соответственно.

Совокупная доля голосов, которые ирландские избиратели отдали за эти две партии, опустилась до самого низкого в истории уровня – 42,7%.

Это – отражение усталости ирландских избирателей, прежде всего молодёжи, от доминирования "Фианна Файл" и "Фине Гэл" в политике на протяжении многих лет.

Проблема заключается в том, что этим двум партиям нынешней коалиции в Ирландии суммарно не хватает двух голосов для нового большинства.

Кстати, пока окончательно не определены потенциальные параметры партнерства этих двух партий. Вполне возможно, что это будет та же ротация премьер-министров, которая была и в предыдущие четыре года. Или же "Фианна Файл", имея заметное преимущество в мандатах, добьются единоличного пребывания своего лидера Михола Мартина на посту главы правительства.

Кто может быть потенциальным коалиционным партнером правоцентристов?

Точно не "Зеленые", которым предыдущие четыре года пребывания в правительстве навредили настолько, что в парламент из 12 депутатов переизбрался только один – лидер Родерик О'Горман.

Скорее всего, правительство "Фианна Файл" и "Фине Гэл" заручится поддержкой Социал-демократической партии, которая на нынешних выборах заметно улучшила представительство (с 6 до 11 мандатов), или кем-то из 16 независимых кандидатов. Но именно поэтому переговоры о коалиции и будут длительными: вряд ли социал-демократы захотят повторить судьбу "Зеленых" до следующих выборов.

Однако и среди других партий убедительной альтернативы не складывается.

Как бы там ни было, прогнозировать кардинальное изменение политики Ирландии, особенно внешней, пока не приходится.

Подробнее об избирательной кампании в Ирландии и результатах выборов – в материале Олег Павлюк Голосование вокруг объединения острова: чем завершились парламентские выборы в Ирландии.