На різдвяному ярмарку в Щецині стався скандал через ятку, в якій працювали проросійські монахині з Білорусі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Polsat News.

Хоча більшість яток на різдвяному ярмарку в Щецині виглядають однаково, одна з них потрапила в заголовки газет.

Йдеться про ятку під номером 34, якою керує православний монастир Святої Єлизавети з Мінська. Як повідомив "Белсат", ця жіноча чернеча спільнота, яка підпорядковується Московському патріархату, активно підтримує режим Александра Лукашенка і російське вторгнення в Україну.

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Про цю проблему заговорили активісти, які живуть у Щецині, вихідці з Білорусі, які натрапили на стенд монахинь на вихідних і вирішили влаштувати перед ним акцію протесту.

"Ці монахині їздять на всілякі заходи в Європі, щоб торгувати і заробляти гроші, частина з яких йде на підтримку режиму Лукашенка, а частина – на підтримку російських військових в Україні", – розповіла Ольга Хомич з громадської ініціативи білорусів "Щецин 646" в інтерв'ю Polsat News.

"Вони не приховують, що купують спорядження, автомобілі і навіть боєприпаси для російських солдатів", – додала вона.

Про протест дізналося керівництво муніципального підприємства, яке організовує ярмарок. Проаналізувавши випадок, було швидко прийнято рішення розірвати контракт з черницями, які керували яткою.

"Після того, як ми отримали інформацію про те, яку додаткову діяльність здійснюють монахині, ми вжили заходів, щоб не допустити їх подальшого продажу", – повідомила Целіна Волош, прессекретар компанії Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.

Однак, як повідомляє "Белсат", проблема білоруських монахинь стосується не тільки різдвяного ярмарку в Щецині. Раніше стенд черниць з'явився на Фестивалі трьох культур у Влодаві у вересні, а також на Вольському православному кладовищі у Варшаві під час Дня всіх святих.

Нагадаємо, двоє проросійських активістів, які допомагали російській армії і зрештою переїхали до Росії, заявили, що їм більше не дозволяють в'їзд до Німеччини.

У серпні минулого року німецька прокуратура провела обшук у їхньому будинку на північному заході Німеччини після повідомлення Reuters про те, що кошти, зібрані від прихильників у Німеччині, були використані для придбання рацій, навушників і телефонів для підрозділу російської армії, що воює в Україні.