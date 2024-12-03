На рождественской ярмарке в Щецине произошел скандал из-за лотка, в котором работали пророссийские монахини из Беларуси.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Polsat News.

Хотя большинство лотков на рождественской ярмарке в Щецине выглядят одинаково, одна из них попала в заголовки газет.

Речь идет о лотке под номером 34, которой руководит православный монастырь Святой Елизаветы из Минска. Как сообщил "Белсат", эта женская монашеская община, которая подчиняется Московскому патриархату, активно поддерживает режим Александра Лукашенко и российское вторжение в Украину.

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Об этой проблеме заговорили активисты, живущие в Щецине, выходцы из Беларуси, которые наткнулись на стенд монахинь на выходных и решили устроить перед ним акцию протеста.

"Эти монахини ездят на всевозможные мероприятия в Европе, чтобы торговать и зарабатывать деньги, часть из которых идет на поддержку режима Лукашенко, а часть – на поддержку российских военных в Украине", – рассказала Ольга Хомич из общественной инициативы белорусов „Щецин 646" в интервью Polsat News.

"Они не скрывают, что покупают снаряжение, автомобили и даже боеприпасы для российских солдат", – добавила она.

О протесте узнало руководство муниципального предприятия, которое организует ярмарку. Проанализировав случай, было быстро принято решение расторгнуть контракт с монахинями, которые руководили ярмаркой.

"После того, как мы получили информацию о том, какую дополнительную деятельность осуществляют монахини, мы приняли меры, чтобы не допустить их дальнейшей продажи", – сообщила Целина Волош, пресс-секретарь компании Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia.

Однако, как сообщает "Белсат", проблема белорусских монахинь касается не только рождественской ярмарки в Щецине. Ранее стенд монахинь появился на Фестивале трех культур во Влодаве в сентябре, а также на Вольском православном кладбище в Варшаве во время Дня всех святых.

Напомним, двое пророссийских активистов, которые помогали российской армии и в конце концов переехали в Россию, заявили, что им больше не разрешают въезд в Германию.

В августе прошлого года немецкая прокуратура провела обыск в их доме на северо-западе Германии после сообщения Reuters о том, что средства, собранные от сторонников в Германии, были использованы для приобретения раций, наушников и телефонов для подразделения российской армии, воюющей в Украине.