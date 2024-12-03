ЗМІ: Єрмак і Умєров 4 грудня їдуть у США говорити з оточенням Трампа

Оновлено 22:35. Додана інформація від джерел "Української правди".

Українська делегація, до якої зокрема входить голова Офісу президента Андрій Єрмак, у середу 4 грудня вирушить до США для переговорів з оточенням Дональда Трампа.

Про це Radio NV повідомили "джерела в дипломатичних колах", пише "Європейська правда".

За словами джерел, до української делегації, окрім Єрмака, увійдуть міністр оборони Рустем Умєров і віцепрем‘єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

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Водночас, за інформацією "Української правди", Умєров не вирушив до США, натомість разом із головою ОП вирушив його заступник Сергій Боєв.

"…основна ціль цієї поїздки – це зустріч з трампістами, людьми з оточення новообраного президента США Дональда Трампа", – сказало одне з джерел Radio NV.

Інше джерело стверджує, що плануються переговори глави ОП з номінованим Трампом на посаду спецпредставника щодо України та Росії генералом у відставці Кітом Келлогом. (Більше про постать Келлога читайте у статті "ЄвроПравди" Розмови про мир з позиції сили.)

"УП" додає, що плануються також переговори української сторони з майбутнім радником Трампа з нацбезпеки Майком Волтцом.

Radio NV стверджує, що візит Єрмака до США планувався ще одразу після виборів президента, але "тоді йому не вдалось організувати зустрічі з оточенням Дональда Трампа".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна напряму працювати з обраним президентом США Дональдом Трампом, бо в його оточенні є "різні голоси".

Він також казав, що розраховує побачити пропозиції Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні невдовзі після початку його каденції.